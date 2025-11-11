PODCAST CANLI YAYIN

Gözleri Karadeniz’de nefesleri kesecek evlilik teklifi: Azil’den Güneş’e unutulmaz sürpriz!

O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu atv’nin sevilen dizisi “Gözleri Karadeniz” bu akşam izleyiciyi ekrana kilitleyecek çok özel bir ana sahne olacak. Dizinin sevilen karakteri Azil (Halit Özgür Sarı), Güneş’e (Özge Yağız) unutulmayacak bir evlilik teklifi edecek.

Giriş Tarihi:
Gözleri Karadeniz’de nefesleri kesecek evlilik teklifi: Azil’den Güneş’e unutulmaz sürpriz!

Azil, Güneş'i canlı müziğin olduğu bir mekâna yemeğe götürüyor. Azil sahnedeki şarkılara eşlik ederken sonrasında sahneye çıkıp mikrofonu eline alıyor. Tüm gözler onlardayken, Karadeniz'in deli dolu sevgisini anlatan sözleriyle Güneş'e dönüyor:

"Biz Karadeniz uşağıyız… Sevdim mi bi garip severiz. Kızarsak kabarırız, özlersek taşarız ama çok güzel severiz.

Volkan Konak gibi… Kazım Koyuncu gibi…

Ben bu hayatta çok fırtına gördüm ama hiç liman görmedim.

Al bütün nefesim… Senin olsun.

Dünyanın en güzel kadını… Benimle evlenir misin?"

Kaynak: atvKaynak: atv

Bu duygu dolu sözlerin ardından Güneş teklifi kabul ediyor. Mekânı dolduran alkışlar eşliğinde çift, mekandakilerle horon teperek kutlama yapıyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

Hem romantizmin hem Karadeniz ruhunun aynı anda hissedileceği bu sahne, seyircileri tarafından uzun süre konuşulacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
SDG'deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal'dan entegrasyona sabotaj: YPG'li Hemo'dan "özerklik" ve "savaş" provokasyonu
CANLI | Turkuvaz Medya Spor Zirvesi başladı! Ödüller sahiplerini buluyor
D&R - E-TİCARET
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Yakında meyvesini verecek | "Cumhur İttifakı milletiğimizin parlayan geleceğidir"
D&R
Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi'ne rekor ilgi: Bakan Kurum ilk günün başvuru sayısını açıkladı
İdefix
Trump’tan Şara ile görüşmenin ardından Başkan Erdoğan’a övgü: Büyük bir lider
İstanbul'da yine metrobüs arızası: Kuyruğun ucu bucağı yok!
Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralanıyor! Evdeki kayıtları TÜBİTAK analiz edecek
Emekliye 39 bin 500 TL promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte kasım kampanyaları
Trump ve Şara görüşmesi sonrası Şam'a yaptırımlar kaldırıldı | DEAŞ'a kontratak YPG'ye darbe
TFF bahis oynayan futbolcuların isimlerini duyurdu: Yıldız oyuncu milli takımdan çıkarıldı! 2. Lig ve 3. Lig maçları ertelendi
Bir yanda Trump-Şara görüşmesi diğer yanda bakanlardan üçlü zirve! 10 Mart Anlaşması ve SDG kararı
Call center dolandırıcıları “Cehennem Necati” bağlantılı çıktı
İstanbul’a şakır şakır yağmur geliyor! Balkan soğukları kapıda, Meteoroloji o saati işaret etti! Balıkesir, Antalya, İzmir...
Balıkesir Sındırgı beşik gibi! Depremler devam edecek mi? Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı
Manisa'daki ortaokuldan skandal görüntüler! Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı
Futbola "temiz eller" operasyonunda 8 tutuklama! Murat Özkaya isim verdi: "500 bin TL'ye maç satarım" diyen kaleci
Şaibeli kurultayda istinaf süreci! Lütfü Savaş ve delegeler "butlan" talep etti: Mevcut CHP şaibelerden arınmadan meşru olamaz