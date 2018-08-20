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Bekarlığa veda
Cemiyet dünyasının genç ve güzel ismi İdil Fırat, önceki akşam Çeşme'deki partiyle bekarlığa veda etti. 8 Eylül'de oyuncu 'la evlenecek olan sosyetik güzeli partide Ece Doğulu gibi yakın dostları da yalnız bırakmadı.

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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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