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dünyasının
genç ve güzel
ismi İdil Fırat,
önceki akşam
Çeşme'deki
partiyle bekarlığa
veda etti. 8
Eylül'de oyuncu Mert Fırat
'la
evlenecek olan
sosyetik güzeli
partide Ece Doğulu
gibi
yakın dostları da
yalnız bırakmadı.
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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