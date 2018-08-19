Türk Pop Müziği'nin başarılı ismi Funda Arar, önceki akşam Marmaris Amfi Tiyatro'da Kerki ve Solfej'in düzenlendiği konserde hayranlarını coşturdu. 43 yaşındaki bir çocuk annesi sanatçı, derin bacak dekolteli mavi elbisesiyle göz kamaştırdı.
Derin Funda
Etiketler: pop müzik , funda arar
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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