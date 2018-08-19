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Derin Funda

Derin Funda
Türk Pop Müziği'nin başarılı ismi Funda Arar, önceki akşam Marmaris Amfi Tiyatro'da Kerki ve Solfej'in düzenlendiği konserde hayranlarını coşturdu. 43 yaşındaki bir çocuk annesi sanatçı, derin bacak dekolteli mavi elbisesiyle göz kamaştırdı.

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