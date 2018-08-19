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önceki gün Bodrum
'daki
evinin
iskelesinden
böyle paylaşım
yaptı. Kızı Joy ile kırmızılı bir uyum
sergileyen
sosyetik
avukatın, hasır şapka ve gözlüklü
tarzı da dikkat
çekti.
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