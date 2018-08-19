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Annesinin '

Annesinin Işıkı
Şebnem Işık Ersoy, önceki gün 'daki evinin iskelesinden böyle paylaşım yaptı. Kızı Joy ile kırmızılı bir uyum sergileyen sosyetik avukatın, hasır şapka ve gözlüklü tarzı da dikkat çekti.
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