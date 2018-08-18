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Dostluk kadrosu

Adıları birlikte anılan ile ’ün önceki gün ’daki halleri, ‘Aşk yok, dostluk var’ dedirtti

Dostluk kadrosu
Yıllar önce rol aldıkları 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin setinde tanışan Cansu Dere ile Engin Öztürk'ün Bodrum tatili sürüyor. Geçtiğimiz yıl aşk yaşadıkları iddia edilen ikili, önceki gün Bitez'de kaldıkları otelin havuz başında arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşadı.



Cansu Dere ve 'ün tavırları, "Aşk değil sıkı dostluk" dedirtti. Gazetecilerin görüntü alma ihtimaline karşı çok dikkatli olan Dere, otel yetkililerinden özel istekte bulundu. Görüntülendiğinden habersiz olan , gün boyu güneşlenirken kusursuz fiziğiyle de yine dikkatleri üzerine çekti.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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