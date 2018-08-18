Dostluk kadrosu

Yıllar önce rol aldıkları 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin setinde tanışan Cansu Dere ile Engin Öztürk'ün Bodrum tatili sürüyor. Geçtiğimiz yıl aşk yaşadıkları iddia edilen ikili, önceki gün Bitez'de kaldıkları otelin havuz başında arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşadı.
Cansu Dere ve Engin Öztürk'ün tavırları, "Aşk değil sıkı dostluk" dedirtti. Gazetecilerin görüntü alma ihtimaline karşı çok dikkatli olan Dere, otel yetkililerinden özel istekte bulundu. Görüntülendiğinden habersiz olan Cansu Dere, gün boyu güneşlenirken kusursuz fiziğiyle de yine dikkatleri üzerine çekti.
Cansu Dere ve Engin Öztürk'ün tavırları, "Aşk değil sıkı dostluk" dedirtti. Gazetecilerin görüntü alma ihtimaline karşı çok dikkatli olan Dere, otel yetkililerinden özel istekte bulundu. Görüntülendiğinden habersiz olan Cansu Dere, gün boyu güneşlenirken kusursuz fiziğiyle de yine dikkatleri üzerine çekti.
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