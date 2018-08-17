Türkiye’nin melekleri

önceki gün dünyaca ünlü bir yıldızı ağırladı.vegibi izlenme rekorları kıran Hollywood filmlerinde rol alanadlı yeni projesinin çekimleri için tarihi yarımadayı gezdi.Yönetmenliğini üstlendiği film için geçtiğimiz ay da ülkemize gelen Banks, son ziyaretini instagram'dadiyerek duyurdu.