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Türkiye’nin melekleri

ABD’li aktris , i ‘Charlie’nin Melekleri’nin çekimi için önceki gün ’daydı. Dua Lipa’nın konser verdiği ’da tatili sürerken; ’nın 24 Ağustos’ta yine Antalya’da özel bir davette sahne alacağı konuşuluyor



İstanbul , önceki gün dünyaca ünlü bir yıldızı ağırladı. 'Power Rangers', 'Örümcek Adam' ve 'Açlık Oyunları' gibi izlenme rekorları kıran Hollywood filmlerinde rol alan Elizabeth Banks, "Charlie's Angels" (Charlie'nin Melekleri) adlı yeni projesinin çekimleri için tarihi yarımadayı gezdi.

Yönetmenliğini üstlendiği film için geçtiğimiz ay da ülkemize gelen Banks, son ziyaretini instagram'da "Yine, favori mekanım İstanbul'dayım" diyerek duyurdu.
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