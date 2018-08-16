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Hem hem şık

Hem sade hem şık
cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Neslihan Sabancı, geçtiğimiz gün Kanyon'daydı. Tek başına gittiği 'de mağazaları gezen Hanım, bir şıklık sergiledi.
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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