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Hasman isyanı

Hasman isyanı
Geçtiğimiz gün TAKVİM'in duyurduğu ve Nil Karaibrahimgil'in teknesinde gerçekleşen dayak olayı, sosyetik fotoğrafçı Merve Hasman Salvatori'nin de içini acıttı.

Salvatori, önceki gün instagram'da "İçim gitti. Kendinden aciz bir varlığa saldıranlar ne biçim mahluklarsınız? Travmalarınızı aşın öyle anne baba olun" diyerek tepki gösterdi.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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