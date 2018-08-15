Hasman isyanı

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gün TAKVİM'in
duyurduğu ve Nil Karaibrahimgil'in
teknesinde gerçekleşen
dayak olayı, sosyetik
fotoğrafçı Merve Hasman Salvatori'nin
de içini acıttı.
Salvatori,
önceki
gün instagram'da "İçim gitti. Kendinden aciz bir varlığa saldıranlar ne biçim mahluklarsınız? Travmalarınızı aşın öyle anne baba olun"
diyerek tepki gösterdi.
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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