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vurgun

Gözlerine vurgun
İki yıllık aşklarını 5 ay önce noktalayan ancak 7 hafta sonra yeniden barışan Gigi Hadid ile Zayn Malik, tatilde... Model aşkına evlilik teklifi hazırlığında olan müzisyenin tatilden paylaştığı karede; göğsüne Hadid'in gözlerini yaptırdığı dövmesi yine dikkat çekti.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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