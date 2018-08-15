İki yıllık aşklarını 5 ay önce noktalayan ancak 7 hafta sonra yeniden barışan Gigi Hadid ile Zayn Malik, tatilde... Model aşkına evlilik teklifi hazırlığında olan müzisyenin tatilden paylaştığı karede; göğsüne Hadid'in gözlerini yaptırdığı dövmesi yine dikkat çekti.
Gözlerine vurgun
Etiketler: Gigi Hadid , Zayn Malik , Gözlerine
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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