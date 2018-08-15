Üç ay önce Fransa'da evlenip geçtiğimiz gün de Bodrum'da düğün yapan Seren Serengil ile Yaşar İpek, önceki gün Türkbükü Mavi Otel'de kahvaltıdaydı. İkili, düğünün ertesi günü köpekleri Noynoy'la gezintiye çıktı
Düğün sabahı kahvaltı
Etiketler: Seren Serengil , Bodrum , Fransa , düğünün
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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