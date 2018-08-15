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Düğün sabahı kahvaltı

Düğün sabahı kahvaltı
Üç ay önce Fransa'da evlenip geçtiğimiz gün de Bodrum'da düğün yapan Seren Serengil ile Yaşar İpek, önceki gün Türkbükü Mavi Otel'de kahvaltıdaydı. İkili, ertesi günü köpekleri Noynoy'la gezintiye çıktı
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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