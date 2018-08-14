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Plajların yıldızı

, fit vücudu ve güzelliğiyle binlerce kişinin oyunu alarak ankette birinci oldu.

Plajların yıldızı
Kusursuz fiziğiyle podyumların tozunu attıran Özge Ulusoy, bu yaz plajlara da damga vurdu. Güzel manken, KızlarSoruyor platformunun 'Bikinili Pozlarıyla Plajların Yıldızı Olan Ünlü' anketinden galip çıktı. Ulusoy, yüzde 34 oy oranıyla rakiplerini solladı. 35 yaşındaki modeli; Burcu Esmersoy, Eda Taşpınar ve Çağla Şıkel takip etti.
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