Kusursuz fiziğiyle podyumların tozunu attıran Özge Ulusoy, bu yaz plajlara da damga vurdu. Güzel manken, KızlarSoruyor platformunun 'Bikinili Pozlarıyla Plajların Yıldızı Olan Ünlü' anketinden galip çıktı. Ulusoy, yüzde 34 oy oranıyla rakiplerini solladı. 35 yaşındaki modeli; Burcu Esmersoy, Eda Taşpınar ve Çağla Şıkel takip etti.
Plajların yıldızı
Özge Ulusoy, fit vücudu ve güzelliğiyle binlerce kişinin oyunu alarak ankette birinci oldu.
Etiketler: Özge Ulusoy , burcu esmersoy , Eda Taşpınar , Çağla Şikel
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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