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Örgülü Zehra

Örgülü Zehra
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, yaşıtları gibi modayı yakından takip ediyor. 20 yaşındaki genç kız, bu yazın trendi olan örgülü saç modasına uydu. Önceki gün saçlarını iki yandan ören Zehra, aralarına pembe postişler ekleyerek de stiline renk kattı.

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