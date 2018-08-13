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Sürpriz nikah

Çiftin sürpriz nikahı Cepkin’in sevenlerini hem şaşırttı hem de mutlu etti

Sürpriz nikah
Rock müziğin asi çocuğu Hayko Cepkin de evli ünlüler kervanına katıldı. 40 yaşındaki sanatçı, önceki akşam Kuşadası'ndaki çiftliğinde kıyılan nikahla hayatını Aslı Kula ile birleştirdi. 15 yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşıyan ikiliyi, aileleri ve dostları da bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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