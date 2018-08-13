Rock müziğin asi çocuğu Hayko Cepkin de evli ünlüler kervanına katıldı. 40 yaşındaki sanatçı, önceki akşam Kuşadası'ndaki çiftliğinde kıyılan nikahla hayatını Aslı Kula ile birleştirdi. 15 yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşıyan ikiliyi, aileleri ve dostları da bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.
Sürpriz nikah
Çiftin sürpriz nikahı Cepkin’in sevenlerini hem şaşırttı hem de mutlu etti
Etiketler: Hayko Cepkin
- 13 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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