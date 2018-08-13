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Can’ın siyah şıklığı

Kilolarıyla başı dertte olan Can, siyahla risksiz seçim yaptı.

Can’ın siyah şıklığı
Ünlü sanatçı Sibel Can, önceki akşam 'taki Kaya Palazzo Resort & Casino otelde sahne aldı. Şarkılarıyla mest eden 48 yaşındaki sanatçı, siyah abiyesi ile de yine çok şıktı.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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