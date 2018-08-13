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yaradı!

Barcelona yaradı!
Bir süredir Barcelona'da tatilde olan İngiliz yıldız Kelly Brook, havalimanında çekilen bu fotoğrafıyla şaşkınlık yarattı. 38 yaşındaki yıldız, aldığı kilolarla "İspanya tatili güzel yıldızı yaramış" yorumları yaptırdı.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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