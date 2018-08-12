ABD'nin en yakışıklı oyuncularından olan George Clooney ve eşi Emel Clooney, kuşkusuz sosyetenin de göz önünde. Biri beyaz perdenin en başarılı isimlerinden diğeri ise duruşma salonlarının en başarılı avukatlarından biri. Çok önemli davalara bakan Emel Clooney servetinin 30 milyon doları aştığı ortaya çıktı. Ailenin dışında sadece avukatlıktan bu kadar önemli bir rakama ulaşan Emel Clooney, birçok önemli hukuk firmasından gelen teklifleri de reddetti. Vikki Ziegler Amerika'nın en ünlü avukatlarından biri. O da çok önemli davalara giren bir isim. Ancak servetinin sadece 7 milyon dolar olması, Emel'in soyadının da iyi bir getirisi olduğunun göstergesi. Emel Clooney, başarılı olmasını disipline ve Como Gölü'ndeki evlerinin enerjisine bağlı olduğunu söyledi.
Parayla dans
George Clooney’in eşi Emel Clooney servetinin 30 milyon dolar olduğu iddia edildi. Sadece avukatlıktan kazanılan bu rakam rekor olarak gösterildi
Etiketler: George Clooney , Amal Clooney
- 12 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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