Övgü de var eleştiri de (Hollywood dedikoduları)

Amerikalı ünlü aktör Steven Seagal'i ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda özel elçi olarak atanması, farklı yorumlara neden oldu. Washington'da medya da ikiye bölündü. Kimileri Seagal'in bu konuda çok önemli bir kişi olduğunu ve desteklediğini yazarken, karşı grup, "Seagal objektif değil" fikrinde birleşti.
KRALİYET ŞEFİ TACİZCİ ÇIKTI
Amsterdam Kraliyet Konser Salonu Orkestrası Şefi Daniele Gatti, hakkındaki cinsel taciz iddiaları üzerine görevden alındı. Birçok film için teklif alan ama bunları kabul etmeyen Daniele Gatti, konuyla ilgili açıklama yapmadı. Soprano Alica Bernecha, 24 yaşındayken Gatti'nin cinsel tacizine uğradığını söylemişti.
BEYAZ PERDE DEĞİŞMİYOR
2017'de en çok izlenen 100 filmdeki konuşmalı rollerin yüzde 70,7'si beyaz ırktan, yüzde 12,1'i siyahi, yüzde 6,2'si Hispanik ve yüzde 4,8'i Asyalı karakterlerdi. Konuşmalı rollerin yalnızca yüzde 31,8'i kadınlar tarafından canlandırıldı. Filmlerin 43'ünde siyah, 65'inde Asyalı veya Asyalı Amerikalı, 64'ünde ise Latin kadın karakterler yoktu.
FRAGMANI BİLE KORKUNÇ
Korku filmi 200 Hours'tan fragman yayınlandı. Son olarak Karabasan filmi ile seyircilerin karşısına çıkan, 2:22'nin de yönetmen koltuğuna oturan Phillip Guzman'ın yönetmenliğini yaptığı, "Sleep No More" olarak da bilinen film, bilim ile ilkel korkuları karşı karşıya getiriyor. Filmin fragmanının bile büyük korkuya neden olduğu açıklandı.
NİHAYET AÇIKLANDI
Suç ve gerilim türlerini bir araya getiren "The Seven Sorrows of Mary" filmi başrollerini nihayet belirledi. 2016 yapımı "Gece Hayvanları" filmi ile yıldızı parlayan genç aktris Ellie Bamber ve "Hayvan Krallığı" ile beğeni toplayan Avustralyalı aktör James Frecheville ikilisi filmin başrollerini paylaşacak. Bamber, "Büyük heyecan yaşadığım doğru. Bir an önce sette olmak istiyorum" dedi.
KRALİYET ŞEFİ TACİZCİ ÇIKTI
Amsterdam Kraliyet Konser Salonu Orkestrası Şefi Daniele Gatti, hakkındaki cinsel taciz iddiaları üzerine görevden alındı. Birçok film için teklif alan ama bunları kabul etmeyen Daniele Gatti, konuyla ilgili açıklama yapmadı. Soprano Alica Bernecha, 24 yaşındayken Gatti'nin cinsel tacizine uğradığını söylemişti.
BEYAZ PERDE DEĞİŞMİYOR
2017'de en çok izlenen 100 filmdeki konuşmalı rollerin yüzde 70,7'si beyaz ırktan, yüzde 12,1'i siyahi, yüzde 6,2'si Hispanik ve yüzde 4,8'i Asyalı karakterlerdi. Konuşmalı rollerin yalnızca yüzde 31,8'i kadınlar tarafından canlandırıldı. Filmlerin 43'ünde siyah, 65'inde Asyalı veya Asyalı Amerikalı, 64'ünde ise Latin kadın karakterler yoktu.
FRAGMANI BİLE KORKUNÇ
Korku filmi 200 Hours'tan fragman yayınlandı. Son olarak Karabasan filmi ile seyircilerin karşısına çıkan, 2:22'nin de yönetmen koltuğuna oturan Phillip Guzman'ın yönetmenliğini yaptığı, "Sleep No More" olarak da bilinen film, bilim ile ilkel korkuları karşı karşıya getiriyor. Filmin fragmanının bile büyük korkuya neden olduğu açıklandı.
NİHAYET AÇIKLANDI
Suç ve gerilim türlerini bir araya getiren "The Seven Sorrows of Mary" filmi başrollerini nihayet belirledi. 2016 yapımı "Gece Hayvanları" filmi ile yıldızı parlayan genç aktris Ellie Bamber ve "Hayvan Krallığı" ile beğeni toplayan Avustralyalı aktör James Frecheville ikilisi filmin başrollerini paylaşacak. Bamber, "Büyük heyecan yaşadığım doğru. Bir an önce sette olmak istiyorum" dedi.
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