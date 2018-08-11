Kendi çiçek açtı

Pop müziğin genç ismi Kendi, önceki gün Türkbükü Mavi Otel'de görüntülendi. Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Kendi, çiçeklerle bezeli taktığı tacı ile de Frida Kahlo'yu andırdı. Kendi, "Ben de Frida gibi sıra dışı olmayı seviyorum" dedi.
BATUR'U BATIRDI
Güzel popçu, yakın dostu antikacı Uğur Batur'u batırmaya çalıştı.
DOĞAN SAVAŞ
BATUR'U BATIRDI
Güzel popçu, yakın dostu antikacı Uğur Batur'u batırmaya çalıştı.
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.