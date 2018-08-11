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Kendi çiçek açtı

Kendi çiçek açtı
Pop müziğin genç ismi Kendi, önceki gün Türkbükü Mavi Otel'de görüntülendi. Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Kendi, çiçeklerle bezeli taktığı tacı ile de Frida Kahlo'yu andırdı. Kendi, "Ben de Frida gibi sıra dışı olmayı seviyorum" dedi.




BATUR'U BATIRDI
Güzel popçu, yakın dostu antikacı Uğur 'u batırmaya çalıştı.




DOĞAN SAVAŞ
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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