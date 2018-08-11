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geliyor!

Göktaşı geliyor!
Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, Şafak Sezer, Ayhan Taş, Bülent Çolak, Nilay Toprak ve Yılmaz Gruda'nın rol aldığı komedi filmi "Göktaşı'nın çekimleri tamamlandı. Trakya'nın bir köyüne nın düşmesiyle köy halkının bir anda değişen hayatını anlatan film bol bol kahkaha vaat ediyor.
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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