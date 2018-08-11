Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, Şafak Sezer, Ayhan Taş, Bülent Çolak, Nilay Toprak ve Yılmaz Gruda'nın rol aldığı komedi filmi "Göktaşı'nın çekimleri tamamlandı. Trakya'nın bir köyüne göktaşının düşmesiyle köy halkının bir anda değişen hayatını anlatan film bol bol kahkaha vaat ediyor.
Göktaşı geliyor!
Etiketler: şafak sezer , Ayhan Taş , göktaşı
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.