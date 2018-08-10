Uzun süredir kayıplara karışan tescilli güzellerden Lara Surol, yeni bir meslekle geri döndü. Yaşam koçluğu ve NLP uzmanlığı üzerine çalışan Surol, yeni işine hazır. Güzel model, "Yaşam koçu olarak insanlara sağlıklı beslenme ve bilinçaltındaki sorunlarla ilgili destek olacağım" dedi.
Lara artık yaşam koçu
Etiketler: Lara Surol , yaşam koçu
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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