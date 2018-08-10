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Lara artık

Lara artık yaşam koçu
Uzun süredir kayıplara karışan tescilli güzellerden , yeni bir meslekle geri döndü. Yaşam koçluğu ve NLP uzmanlığı üzerine çalışan Surol, yeni işine hazır. Güzel model, "Yaşam koçu olarak insanlara sağlıklı beslenme ve bilinçaltındaki sorunlarla ilgili destek olacağım" dedi.
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