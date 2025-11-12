C-130 kazasında havada parçalandı iddiası! 7-8 bin metre yükseklikte ne oldu?

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 kargo uçağının Gürcistan'ın Sighnaghi bölgesinde düşmesiyle 20 askerimiz şehit oldu. Resmî kaza-kırım çalışmaları sürerken tartışma sadece teknik arızayla sınırlı kalmıyor; uzmanlar enkazın dağılımı, hava koşulları, metal yorgunluğu ile dış müdahale-sabotaj ihtimallerini bir arada değerlendiriyor. Kara kutu ve kule kayıtları ile telsiz görüşmeleri çözüldükçe kazanın oluş şekline dair soruların yanıtlanması bekleniyor. Kazaya ilişkin çarpıcı bir değerlendirme ise Pilot-elektronik mühendisi Ahmet İzgi'den A Haber yayınında geldi. İzgi, uçağın yapısı, enkaz dağılımı ve iletişim kayıtlarının önemine dair görüşlerini paylaştı.

UÇAĞIN YAŞI VE BAKIM TARTIŞMASI: "YAŞA TAKILMAYIZ"

Ahmet İzgi, uçağın yaşı üzerinden yapılan eleştirilere mesafeli yaklaşarak, "Uçaklarda biz çok yaşa takılmayız. Periyodik bakımları ve zamanı geldiğinde değişen parçaları olması sebebiyle çok yaşa takılmayız." dedi. İzgi, motorların zaman içinde değiştiğini; geriye alüminyum bir gövde kaldığını belirterek, "Yaşından kaynaklanan bir sorunun uçağın kuyruğunu koparacağını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

ENKAZ DAĞILIMI KAZAYA İLİŞKİN NE ANLATIYOR?

İzgi, sahadaki enkaz dağılımı ölçütlerine dikkat çekerek A Haber muhabirinin" enkazın 700 metre civarında olduğu anonsunu hatırlattı ve bunun parçaların geniş bir alana yayıldığını gösterdiğini söyledi. İzgi'nin değerlendirmesi şu şekilde oldu: "1500 metrelik bir çap içerisinde uçağın parçalarının dağıldığı, hatta 2-2,5 km'lik bir çap diyebiliriz."



Bu dağılımın, uçağın yerden 7–8 km (yaklaşık 24 bin fit) civarında bir olayla karşılaşıp havada parçalandığına işaret ettiğini savunan İzgi, eğer uçak mecburi iniş ya da iniş anında kaza kırıma uğramış olsaydı —örneğin Isparta Atlasjet veya Diyarbakır vakalarında olduğu gibi— parçaların daha yakın mesafede bulunacağını vurguladı.