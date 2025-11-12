PODCAST CANLI YAYIN

Saraybosna Kuşatması’nın kanlı yüzü! Zengin turistler zevk için keskin nişancı olmuştu: İtalyan savcılar peşlerinde

İtalyan savcılar, 1990’larda zengin yabancıların Saraybosna Kuşatması sırasında sivilleri vurmak için binlerce dolar ödeyen Batılı zenginlerin peşine düştü. Rus ve Batılı zenginlerin Saraybosna’da parayla zevk için keskin nişancılık yaptığı “Sarajevo Safari” belgeselinde ortaya çıkmıştı. Estetik cerrahlardan yazarlara… Saraybosna’da keyif için sivilleri katledenler…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Saraybosna Kuşatması’nın kanlı yüzü! Zengin turistler zevk için keskin nişancı olmuştu: İtalyan savcılar peşlerinde

İtalyan savcıların araştırdığı iddialara göre, zengin yabancılar 1990'larda Saraybosna'ya yaptıkları "insan safarisi" gezileri sırasında sivilleri vurmak için 90.000 doların üzerinde para ödediler. Üstelik çocukları öldürmek için ise ek ödemeler yaptılar.

Saraybosna Kuşatması, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırSaraybosna Kuşatması, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

İNSAN AVI BELGESELDE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Batılı ve Rus zenginlerin Saraybosna Kuşatması sırasında Sırp mevzilerinin Boşnak sivilleri vurmalarına izin verildiği Slovenyalı yönetmen Miran Zupanic'in belgeselinde ortaya çıkmıştı.

10 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ KESKİN NİŞANCILAR ÖLDÜRDÜ

1992-1996 yılları arasında, modern savaş tarihinde bir başkentin en uzun süre kuşatıldığı Saraybosna'da, topçu ateşi ve keskin nişancı ateşiyle 10 binden fazla kişi öldürüldü.

Saraybosna Kuşatması, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırSaraybosna Kuşatması, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

TURİSTLER ZEVK İÇİN SİVİLLERİ ÖLDÜRDÜ

Aşırı sağcı çevrelerle bağlantıları olduğu anlaşılan turistlerin kuşatma altındaki kente hafta sonu gezileri için Bosnalı Sırp ordusu mensuplarına para ödedikleri ve zevk için sivilleri öldürdüğü biliniyor.

Davaya göre, turistler Trieste'den Sırbistan'ın Belgrad kentine Sırp hava yolu şirketi Aviogenex ile uçuyor, "hafta sonu keskin nişancıları" olmak ve kanlı kuşatmaya katılmak için 70.000 ila 88.000 sterlin arasında ödeme yapıyordu. El País gazetesinin haberine göre, çocukları öldürmenin bedeli daha da yüksekti.

Soruşturma, Milano merkezli yazar ve gazeteci Ezio Gavazzeni tarafından, eski yargıç Guido Salvini ve 2021–2024 yılları arasında Saraybosna Belediye Başkanı olarak görev yapan Benjamina Karic'in desteğiyle sunulan 17 sayfalık bir yasal şikâyet üzerine başlatıldı.

Saraybosna Kuşatması, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırSaraybosna Kuşatması, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

SARAYBOSNA SAFARİSİ

Söz konusu iddialar, Sloven yönetmen Miran Zupaniç tarafından 2022 yılında yayımlanan "Sarajevo Safari" adlı belgeselde ortaya atılmıştı. Zupaniç, zengin İtalyanlar ve diğer ülkelerden kişilerin Saraybosna'ya gidip sivillere ateş etmek için para ödediklerine dair tanıklıkları derlemişti.

Saraybosna Kuşatması, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırSaraybosna Kuşatması, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

İŞ ADAMLARI, YAZARLAR…

Le Pais'in haberine göre, davada özel bir estetik cerrahi kliniği sahibi olan Milanolu bir iş adamının yanı sıra Torino ve Trieste'den vatandaşların da adı geçiyor.

Saraybosna Kuşatması'ndaki görüntülere göre Rus yazar Eduard Limonov da insan avına katılmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan şehitlerimiz için mesaj: Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz | CHP'ye ve Özgür Özel'e tepki
"Eko"sistemin gelir kaynakları iddianamede! İş insanlarını haraca bağladılar: Kaşıkla ver kepçeyle geri alırsın | KİPTAŞ vurgunu!
Takasbank
Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek... Hangi konular masada?
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 19 şehidin naaşına ulaşıldı | Kara kutu bulundu
CHP'yi "ESÖ" ve "siyasal casusluk" yaktı! İddianameden satır araları: "Kapatma" tantanaları... "Siyasi yasak" ihtimali ve anayasanın ihlali
Saraybosna Kuşatması’nın kanlı yüzü! Zengin turistler zevk için keskin nişancı olmuştu: İtalyan savcılar peşlerinde
Gence’de neler oldu? Azerbaycan medyası 8 Kasım ile ilgisine işaret etti: Bakü’de havalanan F-16’lar…
Kültür A.Ş üzerinden "reklam" vurgunu! Ekrem İmamoğlu talimat verdi Murat Ongun yönlendirdi: Haksız kazanç Eko"sistem"e aktarıldı
C-130 kazasında uçak havada parçalandı iddiası! 7-8 bin metre yükseklikte ne oldu?
Sucukta hile şoku! Tarım Bakanlığı 11 markayı ifşa etti: Baş, kalp, kanatlı eti... İçinde yok yok! İşte yeni tağşiş listesi
ABD Gazze’de üs mü kuruyor? İsrail’den 500 milyon dolarlık iddia! Pentagon’dan ayrı Tel Aviv’den ayrı cevap
CANLI ANLATIM | MSB düşen kargo uçağındaki askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı: "Vatan size minnettardır"
Türkiye'yi ağlatan görüntü! Şehadet haberini böyle verdi: "Osman Amca sen artık bir şehit babasısın"
C-130 uçağı neden düştü? Uzmanlar A Haber'de açıkladı: 4 ihtimal var
Kastamonu’da korkunç olay: Huriye Helvacı’nın çıplak cesedi şüpheleri artırdı! Müge Anlı detayları paylaştı
Şehit İlker Aykut'un son mesajı ortaya çıktı... Babası Ünal Aykut askerlere sarılarak ağladı
İBB iddianamesinden CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: "Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı"
Türkiye’nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden şehit olan askerlerimiz için taziye mesajları
Kuruluş Orhan’ın Şahinşah Bey’i Barış Falay’ın 19 yıllık eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!