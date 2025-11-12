Saraybosna Kuşatması’nın kanlı yüzü! Zengin turistler zevk için keskin nişancı olmuştu: İtalyan savcılar peşlerinde

İtalyan savcıların araştırdığı iddialara göre, zengin yabancılar 1990'larda Saraybosna'ya yaptıkları "insan safarisi" gezileri sırasında sivilleri vurmak için 90.000 doların üzerinde para ödediler. Üstelik çocukları öldürmek için ise ek ödemeler yaptılar.

1992-1996 yılları arasında, modern savaş tarihinde bir başkentin en uzun süre kuşatıldığı Saraybosna'da, topçu ateşi ve keskin nişancı ateşiyle 10 binden fazla kişi öldürüldü.

Saraybosna Kuşatması, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

TURİSTLER ZEVK İÇİN SİVİLLERİ ÖLDÜRDÜ

Aşırı sağcı çevrelerle bağlantıları olduğu anlaşılan turistlerin kuşatma altındaki kente hafta sonu gezileri için Bosnalı Sırp ordusu mensuplarına para ödedikleri ve zevk için sivilleri öldürdüğü biliniyor.

Davaya göre, turistler Trieste'den Sırbistan'ın Belgrad kentine Sırp hava yolu şirketi Aviogenex ile uçuyor, "hafta sonu keskin nişancıları" olmak ve kanlı kuşatmaya katılmak için 70.000 ila 88.000 sterlin arasında ödeme yapıyordu. El País gazetesinin haberine göre, çocukları öldürmenin bedeli daha da yüksekti.

Soruşturma, Milano merkezli yazar ve gazeteci Ezio Gavazzeni tarafından, eski yargıç Guido Salvini ve 2021–2024 yılları arasında Saraybosna Belediye Başkanı olarak görev yapan Benjamina Karic'in desteğiyle sunulan 17 sayfalık bir yasal şikâyet üzerine başlatıldı.