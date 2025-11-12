Kadraj Galeri Kadraj İkon Sucukta hile şoku! Tarım Bakanlığı 11 markayı ifşa etti: Baş, kalp, kanatlı eti... İçinde yok yok! İşte yeni tağşiş listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı halk sağlığını tehdit eden gıda sahtekarlıklarına karşı yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını paylaştı. Bakanlığın yayımladığı yeni taklit ve tağşiş listesi özellikle et ürünlerinde yapılan ciddi hileleri bir kez daha gözler önüne serdi. Bakanlığın analizlerinde 11 farklı markaya ait sucuk ürünlerinde etiketlerde belirtilmeyen içerikler tespit edildi. İşte yeni taklit ve tağşiş listesi...

Giriş Tarihi: 12.11.2025 14:01
Son yıllarda gıda sektöründe artan fırsatçılık, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin güvenli ve sağlıklı ürünlere ulaşması için ülke genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan son incelemelerde, market raflarında yer alan et ürünlerinin etiketlerinde yazan içeriklerle ürünlerin gerçek içeriği arasında büyük farklar olduğu belirlendi.

6 FARKLI FİRMADAN SUCUK SKANDALI

Bakanlık denetimlerinde, Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren 6 farklı firmanın ürettiği sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti ve tavuk eti tespit edildi.

Ucuz maliyetle üretim yapan bu firmaların, ürünlerini "dana sucuğu" etiketiyle satışa sunduğu ortaya çıktı.

KONYA'DA BAŞ ETİ VE KALP BULGUSU

Denetimlerin bir diğer adresi Konya oldu. Burada yapılan analizlerde 4 farklı firmaya ait sucuklarda, kanatlı etinin yanı sıra baş eti ve kalp gibi sakatatların da kullanıldığı belirlendi. Ürünlerin dana sucuğu olarak etiketlenmesi, tüketici aldatmacası olarak kayıtlara geçti.

ANKARA'DA DA AYNI HİLE

Bakanlığın yaptığı kontrollerin uzandığı bir diğer kent Ankara oldu. Başkentte faaliyet gösteren bir firmaya ait sucuklarda da dana eti yerine kanatlı eti ve mekanik ayrılmış tavuk eti tespit edildi. Bakanlık denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaşarak vatandaşları uyardı.