Sucukta hile şoku! Tarım Bakanlığı 11 markayı ifşa etti: Baş, kalp, kanatlı eti... İçinde yok yok! İşte yeni tağşiş listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı halk sağlığını tehdit eden gıda sahtekarlıklarına karşı yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını paylaştı. Bakanlığın yayımladığı yeni taklit ve tağşiş listesi özellikle et ürünlerinde yapılan ciddi hileleri bir kez daha gözler önüne serdi. Bakanlığın analizlerinde 11 farklı markaya ait sucuk ürünlerinde etiketlerde belirtilmeyen içerikler tespit edildi. İşte yeni taklit ve tağşiş listesi...
Giriş Tarihi: 12.11.2025 14:01