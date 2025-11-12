Sucukta hile şoku! Tarım Bakanlığı 11 markayı ifşa etti: Baş, kalp, kanatlı eti... İçinde yok yok! İşte yeni tağşiş listesi

KONYA'DA BAŞ ETİ VE KALP BULGUSU

Denetimlerin bir diğer adresi Konya oldu. Burada yapılan analizlerde 4 farklı firmaya ait sucuklarda, kanatlı etinin yanı sıra baş eti ve kalp gibi sakatatların da kullanıldığı belirlendi. Ürünlerin dana sucuğu olarak etiketlenmesi, tüketici aldatmacası olarak kayıtlara geçti.