PODCAST CANLI YAYIN

Şehit İlker Aykut'un son mesajı ortaya çıktı... Babası Ünal Aykut askerlere sarılarak ağladı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalandıktan sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizden İlker Aykut'un Tekirdağ'daki baba ocağına acı haber ulaştı. Büyük üzüntü yaşayan Ünal Aykut askerlere sarılarak, "Zaten siz de benim oğlumsunuz" diye ağladı. Şehidimiz İlker Aykut ile babası Ünal Aykut arasındaki son konuşma da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalandıktan sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit oldu.

Takvim Logo

Uçağın düşüş sebebine ilişkin çalışmalar sürerken şehadet haberleri şehitlerimizin baba ocaklarına ulaştı.

Tekirdağ'a şehit ateşi düştü
Takvim Logo

ŞEHİT İLKER AYKUT'UN AİLESİNE HABER VERİLDİ

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un (39) Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenek Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber Kaymakam Aytekin Yılmaz tarafından verildi.

Takvim Logo

Oğullarının şahadet haberini alan Ünal ve Zülbiye Aykut çifti, gözyaşlarına boğuldu.

Takvim Logo

Fenalaşan Zülbiye Aykut, hazır bekleyen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Takvim Logo

BABA ÜNAL AYKUT ASKERLERE SARILDI: SİZ DE BENİM OĞLUMSUNUZ

Büyük üzüntü yaşayan Ünal Aykut askerlere sarılarak, "Zaten siz de benim oğlumsunuz" diye ağladı.

Takvim Logo

ŞEHİT İLKER AYKUT'UN BABASI İLE SON KONUŞMASI: DÖNÜYORUZ

1 çocuk babası şehit İlker Aykut'un Azerbaycan'dan uçağa binmeden önce babası Ünal Aykut'u telefonla arayıp, "Baba biz dönüyoruz. Sen tarlaları ektin mi?" diye sorduğu, babasının da "Evet ektim" dediği öğrenildi.

Takvim Logo
Takvim Logo
Takvim Logo

FOTOĞRAFLAR: AJANSLAR