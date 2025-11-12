Şehit İlker Aykut'un son mesajı ortaya çıktı... Babası Ünal Aykut askerlere sarılarak ağladı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalandıktan sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizden İlker Aykut'un Tekirdağ'daki baba ocağına acı haber ulaştı. Büyük üzüntü yaşayan Ünal Aykut askerlere sarılarak, "Zaten siz de benim oğlumsunuz" diye ağladı. Şehidimiz İlker Aykut ile babası Ünal Aykut arasındaki son konuşma da ortaya çıktı.
