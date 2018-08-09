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Lopez pazarda

Lopez pazarda
Sevgilisi ​Alex Rodriguez ile İtalya'nın ünlü adası Capri'ye giden Jennifer Lopez, yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Önceki gün lüks yatta deniz keyfi yapan ünlü şarkıcı, akşam ise bambaşka görüntüler sergiledi.

Lüks adadaki yerel bir pazarı gezen 49 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, sergilediği mütevazı hallerle de adeta yıldızlık dersi verir gibiydi...

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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