Lopez pazarda

Sevgilisi Alex Rodriguez ile İtalya'nın ünlü adası Capri'ye giden Jennifer Lopez, yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Önceki gün lüks yatta deniz keyfi yapan ünlü şarkıcı, akşam ise bambaşka görüntüler sergiledi.
Lüks adadaki yerel bir pazarı gezen 49 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, sergilediği mütevazı hallerle de adeta yıldızlık dersi verir gibiydi...
Lüks adadaki yerel bir pazarı gezen 49 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, sergilediği mütevazı hallerle de adeta yıldızlık dersi verir gibiydi...
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