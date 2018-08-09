Ana kucağında alışverişte

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hayatının
tanınmış genç
iş adamlarından Evren Teker'in
eşi Mina
Teker,
önceki gün oğlu Cumhur Baran
ile
Akmerkez'deydi.
Mina Hanım,
ana kucağında
taşıdığı 10 aylık olan oğluyla
bebek ve oyuncak
mağazalarını
gezerek alışveriş yaptı.
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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