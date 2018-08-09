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Ana kucağında alışverişte

Ana kucağında alışverişte
Cemiyet hayatının tanınmış genç iş adamlarından Evren Teker'in eşi Teker, önceki gün oğlu Cumhur Baran ile Akmerkez'deydi. Mina Hanım, ana kucağında taşıdığı 10 aylık olan oğluyla bebek ve oyuncak mağazalarını gezerek alışveriş yaptı.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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