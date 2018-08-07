Yol Durumu
  1. Mikonos’ta yan gelip yattı
  2. Afişli teklif

kankaları

Bozburun kankaları
Cemiyet hayatının en gezgin ismi Şebnem Çapa, Mikonos tatilinden döner dönmez soluğu 'da aldı. Bu yıl Bozburun'da mekan açan sosyetik dostu Dilara Endican'a misafir olan , yakın dostuyla da eşsiz Ege manzarasını arkasına alıp böyle poz verdi.

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