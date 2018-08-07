Bozburun kankaları

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hayatının en
gezgin ismi Şebnem Çapa,
Mikonos
tatilinden döner
dönmez soluğu Bozburun
'da
aldı. Bu yıl Bozburun'da
mekan açan
sosyetik
dostu Dilara Endican'a misafir
olan Çapa
, yakın
dostuyla da
eşsiz Ege
manzarasını
arkasına alıp
böyle poz verdi.
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