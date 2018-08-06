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Zaman yaramış!

Zaman yaramış!
Bir dönemin pop efsanesi Jessica Simpson'a yıllar yaramadı. Önceki gün New York'ta görüntülenen 38 yaşındaki yıldız, aldığı kilolarla dikkat çekti. ABD'li yıldız, kilolarını bol kıyafetlerle kamufle etmeye çalışsa da başarılı olamadı.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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