Bir dönemin pop efsanesi Jessica Simpson'a yıllar yaramadı. Önceki gün New York'ta görüntülenen 38 yaşındaki yıldız, aldığı kilolarla dikkat çekti. ABD'li yıldız, kilolarını bol kıyafetlerle kamufle etmeye çalışsa da başarılı olamadı.
Zaman yaramış!
Etiketler: Jessica Simpson , New York
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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