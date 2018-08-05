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Gözü bir yerden ısırıyor

Gözü bir yerden ısırıyor
2015'te Gripin'in solisti Birol Namoğlu ile evlenen Derya Beşerler'den gülümseten paylaşım... Güzel oyuncu, Yunanistan'da tatil yaptığı eşiyle çekilen bu karesine "Sizi bir yerden gözüm ısırıyor" notu düştü.
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