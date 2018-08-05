2015'te Gripin'in solisti Birol Namoğlu ile evlenen Derya Beşerler'den gülümseten paylaşım... Güzel oyuncu, Yunanistan'da tatil yaptığı eşiyle çekilen bu karesine "Sizi bir yerden gözüm ısırıyor" notu düştü.
Gözü bir yerden ısırıyor
Etiketler: Birol Namoğlu , Yunanistan , gözüm
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.