Prenses Yasemin

Yasemin Masis, stresten arınmak için 'prenses yöntemi' buldu. Sosyetik mimar, önceki gün Londra'daki Grace Belgravia isimli SPA merkezine gitti. Masis, sadece çok seçkin kadınların girebildiği merkeze aylık 5 bin 500 pound'a üye oldu. Yasemin Masis'in gittiği SPA merkezinin özelliği ise Kate Middleton gibi tüm Kraliyet Ailesi üyesi kadınlarının buraya üye olması...
Sosyetik mimar, eşi Dikran Masis'le birlikte uzun süredir Londra'da bulunuyor...
Sosyetik mimar, eşi Dikran Masis'le birlikte uzun süredir Londra'da bulunuyor...
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