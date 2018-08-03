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Prenses Yasemin

, önceki gün ’daki bir merkezinde ‘prenses gibi’ bir gün geçirdi. Merkezin müdavimleri arasında da var

Prenses Yasemin
Yasemin Masis, stresten arınmak için 'prenses yöntemi' buldu. Sosyetik mimar, önceki gün Londra'daki Grace Belgravia isimli merkezine gitti. Masis, sadece çok seçkin kadınların girebildiği merkeze aylık 5 bin 500 pound'a üye oldu. 'in gittiği SPA merkezinin özelliği ise Kate Middleton gibi tüm Kraliyet Ailesi üyesi kadınlarının buraya üye olması...



Sosyetik mimar, eşi Dikran Masis'le birlikte uzun süredir 'da bulunuyor...
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