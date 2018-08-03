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Ana kuzu

Ana kuzu Yeda
Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, Bodrum'da gününü gün etmeye devam ediyor. Eşi kampa giden Demirel, minik kızı Yeda ile tatilden neşeli pozlar paylaşmaya devam ediyor.
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