Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, Bodrum'da gününü gün etmeye devam ediyor. Eşi kampa giden Demirel, minik kızı Yeda ile tatilden neşeli pozlar paylaşmaya devam ediyor.
Ana kuzu Yeda
Etiketler: Zeynep Sever Demirel , Volkan Demirel , Bodrum , Yeda
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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