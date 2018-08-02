DEMSA Holding'in sahibi olan Demet Sabancı ile Cengiz Çetindoğan çiftinin kızı Pırıl Çetindoğan, geçtiğimiz gün İtalya tatilinden paylaştığı bu kareyle şaşkınlık yarattı. 27 yaşındaki genç kızın güzelliği kadar dünyaca ünlü model Kendall Jenner'la olan benzerliği de gözlerden kaçmadı. Sosyetik güzel için "Yerli Kendall" yorumu yapıldı.
Turkish Kendall
Demet Sabancı’nın 27 yaşındaki güzel kızı Pırıl’la dünyaca ünlü model Kendall Jenner’ın benzerliği, şaşkınlık yarattı
Etiketler: Kendall Jenner , Cengiz Çetindoğan , ünlü model , İtalya
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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