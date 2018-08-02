Turkish Kendall

DEMSA Holding'in sahibi olan Demet Sabancı ile Cengiz Çetindoğan çiftinin kızı Pırıl Çetindoğan, geçtiğimiz gün İtalya tatilinden paylaştığı bu kareyle şaşkınlık yarattı. 27 yaşındaki genç kızın güzelliği kadar dünyaca ünlü model Kendall Jenner'la olan benzerliği de gözlerden kaçmadı. Sosyetik güzel için "Yerli Kendall" yorumu yapıldı.