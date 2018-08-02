Yol Durumu
  1. Trende o da uydu
  2. Sosyetik çiftçi

Turkish Kendall

Demet Sabancı’nın 27 yaşındaki güzel kızı Pırıl’la dünyaca ’ın benzerliği, şaşkınlık yarattı

Turkish Kendall
DEMSA Holding'in sahibi olan Demet Sabancı ile Cengiz Çetindoğan çiftinin kızı Pırıl Çetindoğan, geçtiğimiz gün İtalya tatilinden paylaştığı bu kareyle şaşkınlık yarattı. 27 yaşındaki genç kızın güzelliği kadar dünyaca ünlü model Kendall Jenner'la olan benzerliği de gözlerden kaçmadı. Sosyetik güzel için "Yerli Kendall" yorumu yapıldı.
Etiketler: , , ,
  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar