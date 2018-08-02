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’den sıfır tolerans

, önceki akşam Derya’nın nde buluştu. Annesinin girişimiyle sarsılan ise kutlamaya katılmayıp kardeşlerine restini çekti

Hadise’den sıfır tolerans

Anneleri Gülnihal Hanım'ın a kalkışmasıyla sarsılan 'nde kılıçlar çekildi. 'da Hadise ile tüm fotoğraflarını silen abla , kardeşler arasında bir sorun olmadığını söylese de önceki akşam yaşananlar tam aksini gösterdi.



İddiaya göre , kendisine maddi ve manevi zarar verdiğini düşündüğü kardeşlerine karşı artık mesafeli.

BİR TEK O EKSİK
Kardeşlerden Derya, önceki akşam 29. yaş gününü Kuruçeşme'deki Hotel Les Ottomans'da kutladı. Modacının kutlamasında intihara kalkışmadan önce duygusal bir veda mektubu yazan anne Gülnihal Hanım, abla Hülya Açıkgöz ve ailenin yakın bir de dostu vardı. Hadise'nin böyle kiritik bir süreçte gerçekleşen kutlamaya katılmaması şarkısında da dediği gibi "Hadise'den kardeşlerine artık sıf��r tolerans" yorumları yaptırdı.


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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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