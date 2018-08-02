Hadise’den sıfır tolerans

Anneleri Gülnihal Hanım'ın intihara kalkışmasıyla sarsılan Açıkgöz Ailesi'nde kılıçlar çekildi. Instagram'da Hadise ile tüm fotoğraflarını silen abla Hülya Açıkgöz, kardeşler arasında bir sorun olmadığını söylese de önceki akşam yaşananlar tam aksini gösterdi.







İddiaya göre Hadise, kendisine maddi ve manevi zarar verdiğini düşündüğü kardeşlerine karşı artık mesafeli.



BİR TEK O EKSİK

Kardeşlerden Derya, önceki akşam 29. yaş gününü Kuruçeşme'deki Hotel Les Ottomans'da kutladı. Modacının kutlamasında intihara kalkışmadan önce duygusal bir veda mektubu yazan anne Gülnihal Hanım, abla Hülya Açıkgöz ve ailenin yakın bir de dostu vardı. Hadise'nin böyle kiritik bir süreçte gerçekleşen kutlamaya katılmaması şarkısında da dediği gibi "Hadise'den kardeşlerine artık sıf��r tolerans" yorumları yaptırdı.





