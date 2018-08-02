Dominik'in yanı sıra yaşamını sürdürdüğü Bodrum'da da bulduğu her fırsatta balığa çıkan Alp Kırşan, yine gelenek bozmadı. Önceki gün hayli büyük bir orkinos avlayan ünlü sunucu, tuttuğu balıkla da böyle gurur pozu verdi. Kırşan'a "Dikkat et, o balık senden daha büyük" yorumları yağdı.
Akşama ziyafet var
Etiketler: Alp Kırşan , Bodrum
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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