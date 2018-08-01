Bir dizi servet

Kemal Gülman'a açtığı 200 milyon liralık boşanma davasının ardından 22 yıl oturduğu Bebek'teki villasından taşınan Feryal Gülman, kendisine akıllıca bir kazanç kapısı açmıştı. Gülman, villasını yerli dizilerin çekilmesi için aylık 50 bin dolara kiralamaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde Monte Carlo Gül Balosu'na katılan burada yapım şirketi 'Sharkprod'un sahibiyle tanıştı. Şirketin, bir kısmı İstanbul'da çekilecek bir dizi için lüks bir villa aradığını öğrenen Gülman, Bebek'teki yalısını aylık 50 bin euro'ya kiralamak için Fransız yapımcıyla anlaştı.
Geçtiğimiz günlerde Monte Carlo Gül Balosu'na katılan burada yapım şirketi 'Sharkprod'un sahibiyle tanıştı. Şirketin, bir kısmı İstanbul'da çekilecek bir dizi için lüks bir villa aradığını öğrenen Gülman, Bebek'teki yalısını aylık 50 bin euro'ya kiralamak için Fransız yapımcıyla anlaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.