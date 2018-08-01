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Bir dizi servet

’ın başına ’da talih kuşu kondu. Fransız bir yapım şirketi, sosyetik işkadınının Bebek’teki villasını çekim için aylık 50 bin euro’ya kiraladı

Bir dizi servet
Kemal ​Gülman'a açtığı 200 milyon liralık boşanma davasının ardından 22 yıl oturduğu Bebek'teki villasından taşınan Feryal Gülman, kendisine akıllıca bir kazanç kapısı açmıştı. Gülman, villasını yerli dizilerin çekilmesi için aylık 50 bin dolara kiralamaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde Gül Balosu'na katılan burada yapım şirketi 'Sharkprod'un sahibiyle tanıştı. Şirketin, bir kısmı İstanbul'da çekilecek bir dizi için lüks bir villa aradığını öğrenen Gülman, Bebek'teki yalısını aylık 50 bin euro'ya kiralamak için Fransız yapımcıyla anlaştı.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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