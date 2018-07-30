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Tangöze devremülk

Aşkı 'nin Gündoğan'daki yazlığında tatil yapan ’ın keyfi kaçtı. Rockçının eski eşi , çocuklarıyla birlikte ’a gitti. Ural da Gündoğan’daki evi Seçkin Piriler’e bırakıp Gümüşlük’ün yolunu tuttu




Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin Bodrum'daki yazlığı, eski eşi Seçkin Piriler ile şimdiki aşkı Kıvılcım Ural için adeta devre mülk haline geldi. Ünlü rockçı, geçtiğimiz günlerde Gündoğan'daki Denizatı Sitesi'nde bulunan yazlığını Ural'a tahsis etmişti. Günlerdir aşkının evinde ailesi ve arkadaşlarıyla tatil yapan güzel şarkıcının keyfi, Seçkin Piriler'in çocukları Volkan ve Hakan'la Bodrum'a gelmesiyle yarım kaldı.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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