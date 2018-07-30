Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin Bodrum'daki yazlığı, eski eşi Seçkin Piriler ile şimdiki aşkı Kıvılcım Ural için adeta devre mülk haline geldi. Ünlü rockçı, geçtiğimiz günlerde Gündoğan'daki Denizatı Sitesi'nde bulunan yazlığını Ural'a tahsis etmişti. Günlerdir aşkının evinde ailesi ve arkadaşlarıyla tatil yapan güzel şarkıcının keyfi, Seçkin Piriler'in çocukları Volkan ve Hakan'la Bodrum'a gelmesiyle yarım kaldı.
Tangöze devremülk
Aşkı Kaan Tangöze'nin Gündoğan'daki yazlığında tatil yapan Kıvılcım Ural’ın keyfi kaçtı. Rockçının eski eşi Seçkin Piriler, çocuklarıyla birlikte Bodrum’a gitti. Ural da Gündoğan’daki evi Seçkin Piriler’e bırakıp Gümüşlük’ün yolunu tuttu
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin Bodrum'daki yazlığı, eski eşi Seçkin Piriler ile şimdiki aşkı Kıvılcım Ural için adeta devre mülk haline geldi. Ünlü rockçı, geçtiğimiz günlerde Gündoğan'daki Denizatı Sitesi'nde bulunan yazlığını Ural'a tahsis etmişti. Günlerdir aşkının evinde ailesi ve arkadaşlarıyla tatil yapan güzel şarkıcının keyfi, Seçkin Piriler'in çocukları Volkan ve Hakan'la Bodrum'a gelmesiyle yarım kaldı.
Etiketler: Seçkin Piriler , Kaan Tangöze , devre mülk , Meral Kaplan , Kıvılcım Ural , Bodrum
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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