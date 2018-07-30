Birlikte rol alacaklar

İngiliz model Rosie Huntington Whiteley (31) ile nişanlısı İngiliz aktör Jason Statham (51), önceki gece Malibu'da romantik bir yemeğe çıktı. Birçok ülkedeki magazin dergileri tarafından 'örnek çift' olarak gösterilen Whiteley-Statham, gelecek yıl aynı filmde buluşacak.
Yapımcıların birçok teklifine karşın çiftin olumsuz yaklaşımlarının nihayet kırıldığı ve Malibu'daki yemekte de önemli bir yapımcıyla bir araya geldikleri belirtildi. Sekiz yıldır birlikte olan ünlü çiftin, bir oğulları var. Gecen yıl dünyaya gelen Jack Oscar Statham'ın ise filmde rol almayacağını bu konuda asla taviz vermeyeceğini belirten Jason Statham, Türkiye'de de çok fazla hayranı olan oyunculardan biri.
Yapımcıların birçok teklifine karşın çiftin olumsuz yaklaşımlarının nihayet kırıldığı ve Malibu'daki yemekte de önemli bir yapımcıyla bir araya geldikleri belirtildi. Sekiz yıldır birlikte olan ünlü çiftin, bir oğulları var. Gecen yıl dünyaya gelen Jack Oscar Statham'ın ise filmde rol almayacağını bu konuda asla taviz vermeyeceğini belirten Jason Statham, Türkiye'de de çok fazla hayranı olan oyunculardan biri.
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