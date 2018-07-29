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Sıcaklardan kaçtı

Sıcaklardan kaçtı
Ünlüler sahillere akın ederken Alp Kırşan, sıcaklardan kaçtı. Ünlü oyuncu, önceki gün İtalya'daki The North Face Dağ Festivali'ne katıldı. Kırşan, sıcaklığın 9 dereceye kadar düştüğü Fassa Vadisi'nde soğuktan korunmak için montuna sımsıkı sarındı.
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