Erdem modası!

ünlü Türk modacı Erdem Moralıoğlu, moda gururumuz oldu... İngiltere'de birçok ödül alan Erdem Moralıoğlu'nun özel tarzını tercih eden Michelle Obama, Sarah Jessica Parker, Sienna Miller, Kate Winslet, Julianne Moore, Anne Hathaway, Keira Knightley ve Emma Stone'dan sonra İngiliz Kraliyet Ailesi de 'Moralıoğlu' dedi. Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, Moralıoğlu için, "O kıyafet tasarlamıyor. Cansız bir tasarım harikası vaad ediyor" dedi.Bu sözler üzerine ailenin çiçeği burnunda üyesida tercihini Moralıoğlu'ndan yana kullandı.. Yanında genç yetenek Türkler'i de eğiten ve moda dünyasına hazırlayan Moralıoğlu'na büyük övgü var. İngiliz medyasında da Moralıoğlu'nun tarzının eşsiz olduğuna dikkat çekildi...