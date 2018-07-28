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Denizde Panik!

İşadamı Hüsnü Güreli ile eşi Asuman Hanım, geçtiğimiz gün denizde korku dolu anlar yaşadı. Çiftin larında misafir ettiği yakın bir dostu, ıssız bir koyda aniden fenalaştı...

Denizde Panik!


Asuman ile Hüsnü Güreli, geçtiğimiz günlerde kabus dolu anlar yaşadı. Güreli Çifti'nin 'Asum' isimli lüks yatlarında misafir ettikleri Serda Büyükkoyuncu, sabaha karşı aniden fenalaştı. Tekne Dirsekbükü'nde demirliyken Büyükkoyuncu, acılar içinde kıvranmaya başladı.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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