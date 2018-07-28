Asuman ile Hüsnü Güreli, geçtiğimiz günlerde kabus dolu anlar yaşadı. Güreli Çifti'nin 'Asum' isimli lüks yatlarında misafir ettikleri Serda Büyükkoyuncu, sabaha karşı aniden fenalaştı. Tekne Dirsekbükü'nde demirliyken Büyükkoyuncu, acılar içinde kıvranmaya başladı.
Denizde Panik!
İşadamı Hüsnü Güreli ile eşi Asuman Hanım, geçtiğimiz gün denizde korku dolu anlar yaşadı. Çiftin lüks yatlarında misafir ettiği yakın bir dostu, ıssız bir koyda aniden fenalaştı...
Etiketler: lüks yat , hüsün gürel , Serda Bey
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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