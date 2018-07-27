3 hafta dayanamadı (Hollywood dedikoduları)

Geçtiğimiz gün aşırı doz uyuşturucu sebebiyle yoğun bakıma alınan Demi Lovato'yla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 25 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın, yaklaşık 3 hafta önce rehabilitasyon sürecine girmek için bir uzmanla anlaştığı ortaya çıktı. Lavato, uzun yıllardır da uyuşturucuyla mücadele ediyor..
KARİZMASI ARTIK PİTTİ
Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt'le ilgili ilginç sır... National Enquirer dergisinin iddiasına göre sabun ve deodorant kullanmaktan hoşlanmayan Pitt; sabun yerine evde hazırlanmış bir karışım kullanmayı tercih ediyor. Su, limon ve elma sirkesinden oluşan bu karışım yüzünden etrafa kötü bir koku yayan Brad Pitt'i çocukları "Kokmuş baba" diye çağırıyor.
LOPEZ'İN YÜZÜK SIRRI
Dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez'in 49'uncu doğum gününde taktığı alyans gündeme oturdu. Sevgilisi Alex Rodriguez (42) ve ailesiyle Bahamalar'da yaş gününü kutlayan Lopez'in paylaştığı fotoğraflarda parmağındaki dev alyans dikkat çekti. Lopez'in yüzüğü, akıllara "Nişanlandı mı?" sorusunu getirdi.
KARİZMASI ARTIK PİTTİ
Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt'le ilgili ilginç sır... National Enquirer dergisinin iddiasına göre sabun ve deodorant kullanmaktan hoşlanmayan Pitt; sabun yerine evde hazırlanmış bir karışım kullanmayı tercih ediyor. Su, limon ve elma sirkesinden oluşan bu karışım yüzünden etrafa kötü bir koku yayan Brad Pitt'i çocukları "Kokmuş baba" diye çağırıyor.
LOPEZ'İN YÜZÜK SIRRI
Dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez'in 49'uncu doğum gününde taktığı alyans gündeme oturdu. Sevgilisi Alex Rodriguez (42) ve ailesiyle Bahamalar'da yaş gününü kutlayan Lopez'in paylaştığı fotoğraflarda parmağındaki dev alyans dikkat çekti. Lopez'in yüzüğü, akıllara "Nişanlandı mı?" sorusunu getirdi.
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