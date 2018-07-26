Turkish Oprah

Deniz Seki, yoğun programına rağmen ekibini unutmadı. Seki, ABD'li dünyaca ünlü talk şov sunucusu Oprah Winfrey gibi bütün bir yaz çalışan ekibini tatille ödüllendirecek. "Çalışıp kazandıkça paylaşmayı bilmeliyiz. Paylaştıkça Allah daha çok verir" diyen Seki, önümüzdeki günlerde tüm ekibini Dalaman Hilton'da ağırlayacak.
ÇALIŞANLARINI UNUTMADILAR
64 yaşındaki Oprah, 55. yaş gününde bin 700 çalışanını 15 günlük Akdeniz turuna çıkarmıştı.
ÇALIŞANLARINI UNUTMADILAR
64 yaşındaki Oprah, 55. yaş gününde bin 700 çalışanını 15 günlük Akdeniz turuna çıkarmıştı.
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