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gibi!

Benjamin Button gibi!
Efsane yönetmen Quentin Tarantino'nun son filmi 'Once Upon A Time In Hollywood'dan yeni set fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğraflardaki en dikkat çeken isim canlandırdığı 'Benjamin Button' gibi git gide gençleşen Brad Pitt'ti.
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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