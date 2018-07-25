Efsane yönetmen Quentin Tarantino'nun son filmi 'Once Upon A Time In Hollywood'dan yeni set fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğraflardaki en dikkat çeken isim canlandırdığı 'Benjamin Button' gibi git gide gençleşen Brad Pitt'ti.
Etiketler: Benjamin Button , QUENTIN TARANTINO , brad pitt
- 25 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.