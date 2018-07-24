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Zıpla aşkım çekiyorum

Ünlü şarkıcı, yattan atlarken aşkı da onu an be an fotoğrafladı.

Zıpla aşkım çekiyorum

Yıldız şarkıcı Nicole Scherzinger, önceki gün 'nın ünlü tatil merkezi St. Tropez'de sevgilisiyle görüntülendi. Tenisçi Grigor Dimitrov ile yat turuna çıkan 40 yaşındaki şarkıcı, çocuklar gibiydi. Nicole Scherzinger, her kadın gibi fotoğraflarını çekme görevini de aşkına verdi. Sık sık yattan denize atlayan güzel şarkıcının o anlarını da Dimitrov görüntüledi.

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