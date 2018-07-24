Yıldız şarkıcı Nicole Scherzinger, önceki gün Fransa'nın ünlü tatil merkezi St. Tropez'de sevgilisiyle görüntülendi. Tenisçi Grigor Dimitrov ile yat turuna çıkan 40 yaşındaki şarkıcı, çocuklar gibiydi. Nicole Scherzinger, her kadın gibi fotoğraflarını çekme görevini de aşkına verdi. Sık sık yattan denize atlayan güzel şarkıcının o anlarını da Dimitrov görüntüledi.
Zıpla aşkım çekiyorum
Ünlü şarkıcı, yattan atlarken aşkı da onu an be an fotoğrafladı.
Yıldız şarkıcı Nicole Scherzinger, önceki gün Fransa'nın ünlü tatil merkezi St. Tropez'de sevgilisiyle görüntülendi. Tenisçi Grigor Dimitrov ile yat turuna çıkan 40 yaşındaki şarkıcı, çocuklar gibiydi. Nicole Scherzinger, her kadın gibi fotoğraflarını çekme görevini de aşkına verdi. Sık sık yattan denize atlayan güzel şarkıcının o anlarını da Dimitrov görüntüledi.
Etiketler: Nicole Scherzinger , Grigor Dimitrov , Fransa
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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