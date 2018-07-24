35 derecede buz kestiler

yakıp kavurduğuönceki gün yaşanan piştiylePiştinin başrolünde isegeçtiğimiz yıla kadar aralarından su sızmayanvardı.Akalın,Ergen'in evli bir adamlaaşk yaşadığı iddiası üzerinekoymuştu. Bununla da kalmayan ünlü popçu,Ergen'inyapmıştı.ileadlı mekana giden Akalın,gerildi. Keyfikaçan Akalın,Ergen, ünlü popçunun restorandan ayrılmasıylaMekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergen, pişti hakkındadiye konuştu. Ancak ikilinin aylar sonra aynı mekanda rastlaşması sonucu ortamın gerilmesi, durumun hiç de öyle olmadığının kanıtı gibiydi…Pişti öncesi mekandan eşiyle bu romantik kareyi paylaşan Akalın'ın keyfi Ergen'in gelmesiyle kaçtı.