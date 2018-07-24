35 derecede buz kestiler

Güneşin yakıp kavurduğu Bodrum'da önceki gün yaşanan piştiyle ortalık adeta buz kesti. Piştinin başrolünde ise geçtiğimiz yıla kadar aralarından su sızmayan Gülben Ergen ile Demet Akalın vardı.
Akalın, Ekim 2017'de Ergen'in evli bir adamla aşk yaşadığı iddiası üzerine dostluğa nokta koymuştu. Bununla da kalmayan ünlü popçu, Ergen'in ezeli düşmanları Yeşim Salkım ve Seren Serengil ile de ittifak yapmıştı. Eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile Gümüşlük'teki Mimoza adlı mekana giden Akalın, bir saat sonra arka masasına Gülben Ergen'in oturmasıyla gerildi. Keyfi kaçan Akalın, apar topar mekanı terk etti. Ergen, ünlü popçunun restorandan ayrılmasıyla kahkahayı patlattı.
'KÜSLÜĞÜM YOK' DEDİ AMA...
Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergen, pişti hakkında "Kimseyle dargınlığım yok. Bugün küsülür, yarın barışılır. Hayat çok kısa. Ben huzurluyum" diye konuştu. Ancak ikilinin aylar sonra aynı mekanda rastlaşması sonucu ortamın gerilmesi, durumun hiç de öyle olmadığının kanıtı gibiydi…
Pişti öncesi mekandan eşiyle bu romantik kareyi paylaşan Akalın'ın keyfi Ergen'in gelmesiyle kaçtı.
DOĞAN SAVAŞ
Akalın, Ekim 2017'de Ergen'in evli bir adamla aşk yaşadığı iddiası üzerine dostluğa nokta koymuştu. Bununla da kalmayan ünlü popçu, Ergen'in ezeli düşmanları Yeşim Salkım ve Seren Serengil ile de ittifak yapmıştı. Eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile Gümüşlük'teki Mimoza adlı mekana giden Akalın, bir saat sonra arka masasına Gülben Ergen'in oturmasıyla gerildi. Keyfi kaçan Akalın, apar topar mekanı terk etti. Ergen, ünlü popçunun restorandan ayrılmasıyla kahkahayı patlattı.
'KÜSLÜĞÜM YOK' DEDİ AMA...
Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergen, pişti hakkında "Kimseyle dargınlığım yok. Bugün küsülür, yarın barışılır. Hayat çok kısa. Ben huzurluyum" diye konuştu. Ancak ikilinin aylar sonra aynı mekanda rastlaşması sonucu ortamın gerilmesi, durumun hiç de öyle olmadığının kanıtı gibiydi…
Pişti öncesi mekandan eşiyle bu romantik kareyi paylaşan Akalın'ın keyfi Ergen'in gelmesiyle kaçtı.
DOĞAN SAVAŞ
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