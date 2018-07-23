Komşu krizi!

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal ile sosyetik işadamı Kasım Garipoğlu arasındaki aşkta ilk kriz çıktı. 3 aydır birlikte olan ikiliden Ünal, dünyaca ünlü kalem markası Faber Castell'in veliahdıyla evlenip 'kontes' unvanını alan Melissa von Faber- Castell'in özel davetlisi olarak önceki gün Almanya'ya gitti. Güzel yapımcı, davetli olduğu yakın dostunun kızı Carla Victoria'nın vaftiz törenine yalnız katılmak istemedi. Aşkını da yanında götürmek isteyen Ünal, iddiaya göre işadamından olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine sinirlenen Ünal, tek başına Almanya'nın yolunu tuttu. Aşkı da dostlarıyla özel jetine atlayıp Mikonos'a uçtu. Sevglisinin nispet tatiline çıktığını gören Ünal ise Ayşegül Aldinç'in 'Yanlışsın' şarkısının 'Bir anda unuturum aldırmam' sözlerini paylaşıp aşkına adeta gönderme yaptı.
AŞKI YERİNE EĞLENCEYİ SEÇTİ
3 aylık aşkıyla Almanya'ya gitmeyi reddeden Garipoğlu, bunun yerine dostlarıyla Mikonos'a uçtu.
AŞKI YERİNE EĞLENCEYİ SEÇTİ
3 aylık aşkıyla Almanya'ya gitmeyi reddeden Garipoğlu, bunun yerine dostlarıyla Mikonos'a uçtu.
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