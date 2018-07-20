Geçtiğimiz gün Bodrum'da ölümden dönen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'dan mesaj var! Yılmaz, kızları Leyla ve Yasemin'in yanı sıra dostlarıyla eski eşinin teknesinden batmak üzereyken kurtulmuştu. Yılmaz, paylaştığı karenin altına "Allah'a çok şükür biz çok iyiyiz" diye yazdı.
'Şükür ki iyiyiz'
Etiketler: acun ılıcalı , Bodrum , şükür
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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