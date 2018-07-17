Uçuran sevda

Aşk, Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın ayağını yerden kesti. Sosyetik Kasım Garipoğlu ile 3 aydır aşk yaşayan Ünal, önceki gün Çeşme'de adrenaline doydu. İkili, helikoptere atlayıp Çeşme semalarını turladı. Ünlü çift, Delikli Koyu'na geldiklerinde ise yaklaşık 10 metre yükseklikteki helikopterden kendilerini denize attı. Genç aşıklar, aksiyon filmi aratmayan anları instagram'da paylaştı. İkilinin takipçileri çiftin cesaretine şapka çıkarırken Türkan Şoray'dan kızı Yağmur Ünal'a uyarı geldiği de konuşulanlar arasında…
ÇEŞME'DE ADRENALİN YAĞMURU
34 yaşındaki güzel yapımcı, helikopterden atlamadan önce poz vermeyi ihmal etmedi.
Ünal, cesaretine hayran kaldığı aşkının adının baş harfini de geçtiğimiz gün omzuna kazıttı.
ÇEŞME'DE ADRENALİN YAĞMURU
34 yaşındaki güzel yapımcı, helikopterden atlamadan önce poz vermeyi ihmal etmedi.
Ünal, cesaretine hayran kaldığı aşkının adının baş harfini de geçtiğimiz gün omzuna kazıttı.
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