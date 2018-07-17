Oscar’lık hareket (Hollywood dedikoduları)

Cinsel taciz iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma açılan Oscarlı Kevin Spacey'ye Hollywood kapıları kapandı. Ünlü aktörün, vizyon için gün sayan filmi Billionaire Boys Club'taki sahneleri çıkarıldı. Filmin tanıtımı ise bu nedenle ertelendi.



SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz ayki intiharıyla üzüntüye boğan ünlü aşçı Anthony Bourdain'in son sözleri ortaya çıktı. Merhum aşçının, ölümünden 1 ay önce verdiği son röportajında cinsel tacizle yargılanan ünlü yapımcı Harvey Weinstein için "Umarım hapiste öldürülür" dediği ortaya çıktı.



​INSTAGRAM'I KARARDI

ABD'li yıldız Miley Cyrus'tan şok hamle... Instagram'da 76,2 milyon takipçisi olan şarkıcı, tüm paylaşımlarını silip profil fotoğrafını da siyah fon haline getirdi. ABD'li şarkıcının, yeni projesi için hazırlık yaptığı iddia edildi.



KURALINA UYMADI!

Anne olmak için gün sayan Hilary Duff, önceki gün sevgilisi Matthew Koma ile Los Angeles'ta görüntülendi. Sadece organik gıdalarla beslendiğini söyleyen 30 yaşındaki yıldız, hazır kahve içerek geleneğini bozdu.