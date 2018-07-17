Miranda Kerr şaşırdı kaldı

Bir Amerikan bebek maması şirketi, ünlü top model Miranda Kerr'e reklam teklifinde bulundu. Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel'le evlenen ve Hart adında bir bebek sahibi olan Kerr, bu teklif karşısında şaşkına döndü. 5 milyon dolarlık teklifi de düşünen Kerr'in düşünmek için süre istediği belirtildi. Evan Spiegel ise bu konuda kararı Miranda Kerr'e bıraktı. kerr'in ilk eşi oyuncu Orlando Bloom'dan da Flynn adlı bir oğlu bulunuyor.